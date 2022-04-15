Фанат сделал шлем из Dead Space

Косплейщик под ником Peep_cosplay опубликовал на Reddit свою работу. Судя по всему, он фанат Dead Space, поскольку воссоздал шлем Айзека Кларка из франшизы.
Стоит обратить внимание на детали: шлем выглядит так, будто действительно пережил что-то ужасное. А ещё хочется отметить свечение благодаря светодиодам. Пользователи в комментариях оценили работу и отметили, что хотят купить этот шлем и просто поставить в комнате.
Автор шлема рассказал, что пробовал надевать его — всё отлично видно. Создатель отметил, что он обожает всю франшизу Dead Space, однако больше всего его душа легла к первой части. Peep_cosplay с нетерпением ждёт ремейк. Его релиз состоится в начале 2023 года.
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