Авторы Halo Infinite наконец-то показали новые карты. Скоро расскажут и о режимах

Создатели Halo Infinite перед скорым стартом второго сезона показали новые карты и рассказали об их особенностях.

Во втором сезоне Halo Infinite появятся две новые карты: Catalyst с древними обветренными руинами и Breaker с засыпанной песком свалкой.

Catalyst представляет собой симметричную арену, которая находится внутри туннельной пещеры Предтечей. Среди особенностей выделяют многоуровневую структуру и водопады.

Действие карты Breaker разворачивается на заброшенной свалке, где базы команд состоят из обломков кораблей. Локация тоже многоуровневая, а посредине перемещается плазменный луч, который можно использовать для получения преимущества. Кроме этого, игроки во время битвы могут свалиться в лаву.

Карты будут поддерживать и существующие режимы, и совершенно новые, специально созданные под эти локации. О мультиплеерных модах второго сезона авторы шутера расскажут на следующей неделе.

Halo Infinite доступна на ПК и Xbox Series. Второй сезон шутера стартует 3 мая.

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