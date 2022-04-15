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Источники: права на игры по NASCAR хотят забрать у текущих владельцев

Источники: права на игры по NASCAR хотят забрать у текущих владельцев
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Журналист и инсайдер Майк Строу сообщил, что у него есть новости про гоночную франшизу NASCAR. По его словам, компания NASCAR пытается разорвать отношения с Motorsports Games и передать лицензию на игры другому разработчику.

Никакой официальной информации по этому поводу не было. Последняя игра серии, NASCAR 21: Ignition, вышла в конце 2021 года. Если данные верны, то в ближайшее время их подтвердят крупные СМИ или сама NASCAR.

NASCAR — серия гоночных игр, которая была особенно популярна несколько лет назад. По словам фанатов, франшиза растеряла свои фишки и уже играется не так хорошо, как раньше.

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