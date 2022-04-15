No More Heroes 3 всё же выпустят за пределы Nintendo Switch

Приключенческий экшен No More Heroes 3 выйдет на ПК, консолях PlayStation и Xbox осенью 2022 года, о чём разработчики сообщили в «Твиттере».

No More Heroes 3 получит физические издания для PS4, PS5 и Xbox. Кроме этого, появятся артбук и диск с саундтреком экшена.

Экшен с «топовым ассассином» Трэвисом Тачдауном вышел в августе 2021 года на Nintendo Switch. Ранее разработчики сообщили изданию The Gamer, что релиз на другие платформы не планируется. Видимо, издатели пересмотрели решение.

По сюжету Трэвис после поиска себя возвращается в родной город Санта-Дестрой, на котором начинается вторжение инопланетян. Судьбу Земли решит Галактический рейтинг супергероев, в котором собрали самых опасных наёмных убийц.

No More Heroes 3 получила в основном положительные отзывы. Ругали экшен за плохое качество на Nintendo Switch, что должен исправить выход на «крупные» платформы.

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