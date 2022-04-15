Продажи Diablo 2: Resurrected превысили 5 млн копий

Компания Blizzard в сегодняшнем пресс-релизе сообщила, что продажи Diablo 2: Resurrected перевалили за 5 млн копий. На достижение результата игре потребовалось почти семь месяцев с момента выхода в сентябре 2021 года.
В течение этих месяцев разработчики работали над исправлением сетевых ошибок, которые связывают с кодом оригинальной Diablo 2.
Вчера для Diablo 2: Resurrected вышел патч 2.4, который изменил баланс классов, бонусы для комплектов, а также исправил много ошибок. 29 апреля в экшене начнётся первый рейтинговый сезон с четырьмя режимами. Среди них — прохождение актов кампании с разным количеством жизней, а также контент дополнения Lord of Destruction.
Diablo 2: Resurrected доступна на ПК, PS4, Xbox и Nintendo Switch. В разработке экшена участвовала студия Vicarious Visions, которая недавно стала частью Blizzard.
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