На базе Fortnite сделали 20-часовую игру по фильму «Варяг»

Кинокомпания Focus Features объявила о запуске специального острова в Fortnite в честь мировой премьеры фильма «Варяг». На нём игроков ждёт контент, вдохновлённый лентой, на более чем 20 часов.

Созданием карты внутри Fortnite занималась студия Loaded. Авторы сделали ролевую игру по мотивом «Варяга», в которой предстоит сражаться с другими игроками и монстрами. Для доступа к острову необходимо ввести код 6089-1011-3272 в королевской битве.

«Варяг» расскажет о принце викингов Амлете, который хочет отомстить убийцам отца и вернуть королевство, которое принадлежит ему по праву. События разворачиваются в X веке в Исландии.

В фильмы сыграли Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Клас Банг, Уиллем Дефо, Аня Тейлор-Джой и другие. Режиссёром выступил Роберт Эггерс, известный по фильму «Маяк». Премьера «Варяга» состоится 22 апреля, но не в России.

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