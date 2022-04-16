CD Projekt теперь делает ошибки в презентации для инвесторов

На прошлой неделе CD Projekt пообщалась с инвесторами, где раскрыла актуальные продажи Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3», а также рассказала о планах на будущее. Правда, как теперь оказалось, студия допустила ошибку.

Изначально в презентации сообщалось, что большая часть CD Projekt RED уже работает над будущими играми (новым «Ведьмаком» и неанонсированным ААА-проектом), тогда как относительно небольшая команда трудится над сюжетным дополнением для Cyberpunk 2077.

Оригинальная презентация

Как оказалось, в студии перепутали колонки — большая часть студии трудится над DLC для «Киберпанка», тогда как немногочисленная команда начинает разработку новых игр.

Обновлённая презентация

В итоге первым и, возможно, единственным дополнением для Cyberpunk 2077 сейчас занимается большая часть CD Projekt RED. Оно выйдет в 2023 году — больше чем через два года после релиза самой игры.