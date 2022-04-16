Для Ghost of Tsushima вышел последний патч

Авторы Ghost of Tsushima выпустили обновление для экшена, которое затрагивает режим Legends, а также вносит немного исправлений в сюжетную кампанию. В описании разработчики сообщили, что это последний патч для игры, над которым активно работали.

На данный момент мы не работаем над какими-либо исправлениями, но продолжим следить за отзывами игроков о важных ошибках. Мы хотим поблагодарить сообщество за поддержку, которую мы получили с момента запуска.

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Команда также рассказала, что не ожидала такой активности спустя более чем полтора года после выхода Ghost of Tsushima, а также режима Legends.

Патч 2.18 исправил баги, добавил перк «‎Стойка Мастера» для легендарных катан, а также переработал чары и способности в Legends. В сюжетном режиме устранили ошибки в некоторых диалогах и увеличили запасы шёлка у продавцов в «Новой игре+».

Ghost of Tsushima доступна на PS4 и PS5. По мотивам экшена разрабатывают фильм, который недавно получил сценариста.

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