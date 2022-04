Герой Elden Ring в трусах и с горшком на голове рассказал, почему помогает игрокам

Издание IGN пообщалось с известным в сообществе Elden Ring игроком под ником Let me solo her (LMSH). Он рассказал, почему помогает другим убить Малению, сложнейшего босса экшена, и по какой причине делает это в трусах и с горшком на голове.

LMSH при первом прохождении Elden Ring не мог справиться с Маленией. На первую победу над ней ушло более 240 попыток и два призыва. Из-за этого у игрока появилась мотивация помогать другим.

Я выбрал помогать другим именно с Маленией, потому что влюбился в её дизайн. Её атаки очень грациозны, а как босс она беспощадна. Ещё выпад в виде танца считается самым сложным для уклонения среди игр FromSoftware, поэтому я решил доказать, что победить её возможно.

LMSH потратил 200 часов на персонажа и достиг 179 уровня. В руках он носит два меча: Реки крови +9 и Холодную утигатану +25. Из талисманов игрок выбрал зелёную черепаху, медальон из виридианского янтаря, ликование сородичей гнили и коготь.

Броню игрок не носит, потому что не видит в ней смысла, так как не планирует получать урон. Обнажённые игроки считаются самыми могущественными в играх вроде Dark Souls. Горшок стал талисманом от Александра, Железного кулака, которым LMSH восхищается.

Со временем LMSH выучил анимации Малении и звуковые эффекты. Помогая игрокам, альтруист в трусах убил сложнейшего босса от 300 до 400 раз.

LMSH также решил развеять миф, по которому он сражается с Маленией только в одиночку. Своим именем («Давай я убью её в одиночку») игрок просит других не вмешиваться. Если же ему начинают помогать, он продолжает битву и ничего не имеет против.

Игрок стал настолько популярным в сообществе Elden Ring, что поклонники сделали на 3D-принтере фигурку в виде персонажа LMSH. Альтруист захотел получить её и сообщил, что остался в восторге от поддержки фанатов.

