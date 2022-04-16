Герой Elden Ring в трусах и с горшком на голове рассказал, почему помогает игрокам

Издание IGN пообщалось с известным в сообществе Elden Ring игроком под ником Let me solo her (LMSH). Он рассказал, почему помогает другим убить Малению, сложнейшего босса экшена, и по какой причине делает это в трусах и с горшком на голове.
LMSH при первом прохождении Elden Ring не мог справиться с Маленией. На первую победу над ней ушло более 240 попыток и два призыва. Из-за этого у игрока появилась мотивация помогать другим.
Я выбрал помогать другим именно с Маленией, потому что влюбился в её дизайн. Её атаки очень грациозны, а как босс она беспощадна. Ещё выпад в виде танца считается самым сложным для уклонения среди игр FromSoftware, поэтому я решил доказать, что победить её возможно.
LMSH потратил 200 часов на персонажа и достиг 179 уровня. В руках он носит два меча: Реки крови +9 и Холодную утигатану +25. Из талисманов игрок выбрал зелёную черепаху, медальон из виридианского янтаря, ликование сородичей гнили и коготь.
Броню игрок не носит, потому что не видит в ней смысла, так как не планирует получать урон. Обнажённые игроки считаются самыми могущественными в играх вроде Dark Souls. Горшок стал талисманом от Александра, Железного кулака, которым LMSH восхищается.
Со временем LMSH выучил анимации Малении и звуковые эффекты. Помогая игрокам, альтруист в трусах убил сложнейшего босса от 300 до 400 раз.
LMSH также решил развеять миф, по которому он сражается с Маленией только в одиночку. Своим именем («Давай я убью её в одиночку») игрок просит других не вмешиваться. Если же ему начинают помогать, он продолжает битву и ничего не имеет против.
Игрок стал настолько популярным в сообществе Elden Ring, что поклонники сделали на 3D-принтере фигурку в виде персонажа LMSH. Альтруист захотел получить её и сообщил, что остался в восторге от поддержки фанатов.
Фото: etherealSTEVE
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 апреля 2022
-
17:06
-
16:28
-
15:34
-
15:00
-
14:35
-
13:20
-
12:46
- 15 апреля 2022
-
22:00
-
21:18
-
20:34
-
20:06
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:44
-
12:23
-
11:55
-
11:25
-
10:51
-
10:22
-
09:51