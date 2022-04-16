Автор Far Cry 3 и Watch Dogs 2 Патрик Плурд ушёл из Ubisoft
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Ветеран Ubisoft Патрик Плурд — креативный директор Far Cry 3, Watch Dogs 2 и Child of Light — покинул компанию после 19 лет работы.
Плурд продолжит работать с Ubisoft, но за пределами структуры компании, в составе независимого консалтингового агентства.
Большую часть времени я буду работать с Ubisoft, но за пределами традиционной структуры (с перекрёстными отделами). Я смогу заниматься областями вне видеоигр, на которые я посматривал, не спрашивая работодателя.
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Ubisoft сообщила журналисту издания Axios, что Плурд будет консультировать некоторых креативных директоров компании и редакционную команду.
Помимо работы креативным директором, Плурд занимал должности геймдизайнера и дизайнера уровней серии Assassin's Creed.
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