Автор Far Cry 3 и Watch Dogs 2 Патрик Плурд ушёл из Ubisoft

Ветеран Ubisoft Патрик Плурд — креативный директор Far Cry 3, Watch Dogs 2 и Child of Light — покинул компанию после 19 лет работы.

Плурд продолжит работать с Ubisoft, но за пределами структуры компании, в составе независимого консалтингового агентства.

Большую часть времени я буду работать с Ubisoft, но за пределами традиционной структуры (с перекрёстными отделами). Я смогу заниматься областями вне видеоигр, на которые я посматривал, не спрашивая работодателя.

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Ubisoft сообщила журналисту издания Axios, что Плурд будет консультировать некоторых креативных директоров компании и редакционную команду.

Помимо работы креативным директором, Плурд занимал должности геймдизайнера и дизайнера уровней серии Assassin's Creed.

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