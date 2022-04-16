В Китае начали запрещать стримы по неодобренным играм

Главное государственное управление по делам радио и телевидения Китая запретило стримы по неодобренным играм, сообщило Reuters.

Новые правила применяются к играм, которые не были одобрены для публикации в Китае. Кроме этого, запрету подверглись трансляции киберспортивных соревнований, которые проходят вне страны. Стримерам советуют избегать «ориентации на трафик» и «нежелательного» поведения, а также взаимодействовать с аудиторией в «цивилизованной и здоровой» онлайн-среде.

Нововведения стали частью борьбы Китая с игровой и онлайн-зависимостью среди несовершеннолетних. В принципах говорится, что влияние игр и стримов на подростков привлекло внимание общества, что требует строгого регулирования.

Многие игры не одобрены для публикации в Китае, но их стримят на местных площадках вроде DouYu и Bilibili. Это привлекло внимание регулирующих органов. По словам аналитика Дэниела Ахмада, большим успехом пользуется Elden Ring. В первую неделю экшен собирал ежедневно в среднем 17 млн зрителей.

Новые правила вступили в силу через день после решения Tencent блокировать неодобренные игры на своих платформах. За несколько дней до этого в Китае впервые за год разрешили новые проекты.

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