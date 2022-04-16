В Китае начали запрещать стримы по неодобренным играм

Главное государственное управление по делам радио и телевидения Китая запретило стримы по неодобренным играм, сообщило Reuters.
Новые правила применяются к играм, которые не были одобрены для публикации в Китае. Кроме этого, запрету подверглись трансляции киберспортивных соревнований, которые проходят вне страны. Стримерам советуют избегать «ориентации на трафик» и «нежелательного» поведения, а также взаимодействовать с аудиторией в «цивилизованной и здоровой» онлайн-среде.
Нововведения стали частью борьбы Китая с игровой и онлайн-зависимостью среди несовершеннолетних. В принципах говорится, что влияние игр и стримов на подростков привлекло внимание общества, что требует строгого регулирования.
Многие игры не одобрены для публикации в Китае, но их стримят на местных площадках вроде DouYu и Bilibili. Это привлекло внимание регулирующих органов. По словам аналитика Дэниела Ахмада, большим успехом пользуется Elden Ring. В первую неделю экшен собирал ежедневно в среднем 17 млн зрителей.
Новые правила вступили в силу через день после решения Tencent блокировать неодобренные игры на своих платформах. За несколько дней до этого в Китае впервые за год разрешили новые проекты.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 апреля 2022
-
18:52
-
18:03
-
17:06
-
16:28
-
15:34
-
15:00
-
14:35
-
13:20
-
12:46
- 15 апреля 2022
-
22:00
-
21:18
-
20:34
-
20:06
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:44
-
12:23
-
11:55
-
11:25
-
10:51