Источники: новая покупка PlayStation будет крупнее студии Хидео Кодзимы

Журналист Джефф Грабб в новом подкасте рассказал, что Sony не собиралась покупать Kojima Productions, о чём на днях ходили слухи. Вместо этого компания нацелилась на студию покрупнее.
Если вы слышали слухи о крупном приобретении Sony, то это никогда не была Kojima Productions, насколько мне известно. Некоторые слышали об этом, включая меня. Это была не та студия, о которой везде говорили, и она была больше, чем Kojima Productions.
Ранее пользователи заметили, что на странице PlayStation обновили баннер с героями студий Sony. Среди них был Сэм Бриджес, протагонист Death Stranding от Kojima Productions.
Из-за этого люди начали предполагать, что Sony купит студию Хидео Кодзимы, но геймдизайнер отверг слухи. Он заявил, что Kojima Productions была и останется независимой.
Глава PlayStation Джим Райан сообщил, что Sony планирует купить ещё больше разработчиков. Недавно компания приобрела Bungie, известную по серии Destiny, и студию бывшего продюсера Assassin's Creed.
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