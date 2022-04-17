Square Enix снова говорит о блокчейн-играх, несмотря на критику

Президент Square Enix Йосука Мацуда после новогоднего обращения о NFT и блокчейне подтвердил желание внедрить эти технологии. В свежем интервью глава компании сказал, что традиционных игр будет недостаточно для развития.
Как и в новогоднем обращении, Мацуда рассказал об играх, в которых пользователи сами развивают мир и создают геймплейные возможности. В будущем такие проекты будут расти благодаря фанатам, которые будут зарабатывать благодаря блокчейну и NFT.
В январском обращении Мацуда поделился планами на будущие продукты на основе блокчейна, облачных технологий, а также о создании метавселенных.
Несмотря на критику некоторых фанатов и разработчиков, акции Square Enix после новогоднего обращения президента подскочили на 8%. Это стало рекордным однодневным ростом за день с августа 2021 года.
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