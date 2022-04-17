Сэм Бриджес из Death Stranding засветился на арте обновления «Телеграм»

Для «Телеграм» выпустили обновление, которое позволяет настраивать звуки уведомлений, улучшает перевод и добавляет новые инструменты для создания ботов. Но куда интереснее другое — на арте апдейта засветился Сэм Бриджес из Death Stranding.
Определить героя можно по цвету и элементам костюма, а также по ББ на груди Бриджеса. На арте он доставил пиццу в комнату, элементы которой символизируют детали обновления.
В обновлении «Телеграм» добавили возможность настройки звуков для уведомлений и улучшили перевод сообщений на iOS. Разработчикам теперь доступны новые инструменты, которые позволят создавать множество вариантов интерфейсов ботов. Упростили и их добавление в группы.
Death Stranding вышла в 2019 году на PS4, а позже экшен добрался до ПК и PS5. Недавно режиссёрская версия игры, в которой улучшили графику и добавили новый контент, появилась в Steam и Epic Games Store.
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