В FIFA 22 стартовало голосование сообщества за лучших игроков сезона

EA запустила голосование за 11 лучших игроков сезона-2021/2022 по версии сообщества. В список вошли футболисты, получившие не более одной особой версии пика формы в этом сезоне. Из мировых звёзд в голосовании оказались, например, Луис Суарес из «Атлетико Мадрид», Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити» и Фред из «Манчестер Юнайтед».

Один из возможных составов по итогам голосования

Результаты подведут 20 апреля — наиболее часто выбираемые 11 игроков получат усиленные карточки в FIFA 22 Ultimate Team. Создать свой состав из представленных футболистов можно на специальной страничке.

22 апреля стартует новое голосование — за лучших игроков в АПЛ. Затем будет черёд Бундеслиги и Ла Лиги. Общие итоги будут подведены в первые недели мая.

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