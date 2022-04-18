Новые «Фантастические твари» в США стартовали хуже всех фильмов о «Гарри Поттере»

По итогам своего первого уикэнда в США «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрали $ 43 млн. Это худший старт не только среди спин-оффов серии, но и всех фильмов о «Гарри Поттере». Для сравнения: первые «Твари» запустились с $ 74,4 млн, вторые — c $ 62,2 млн.
По всему миру «Тайны Дамблдора» стартовали с результатом в $ 193 млн при бюджете в $ 200 млн. Аналитики отмечают, что добиться более высоких показателей фильму помешал уход голливудских студий из России, а также закрытие около половины кинотеатров в Китае из-за вспышки заболеваемостью Covid-19.
Судя по всему, вторая неделя решит судьбу не только ленты, но и всей подфраншизы «Фантастические твари». Ранее Warner Bros., по данным источников, подумывала об её завершении из-за неудовлетворительных сборов и множества скандалов с актёрами, участвующими в производстве.
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