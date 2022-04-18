Фанат посмотрел нового «Человека-паука» 292 раза и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Флориды Рамиро Аланис установил новый рекорд по количеству посещённых киносеансов одного и того же фильма. Фанат сходил на «Человека-паука: Нет пути домой» 292 раза. Таким образом, он потратил на фильм 30 дней или около 720 часов.
По словам Аланиса, он решил установить мировой рекорд в честь своей бабушки, которая умерла в 2019 году. Он заявил, что любому, кто попытается побить его результат, стоит несколько раз подумать перед принятием этого решения.
Фотография с последнего, 292-го сеанса
Аланис ходил на «Нет пути домой» каждый день в течение трёхмесячного показа, стартовавшего 15 декабря. В первые недели он ходил на каждый сеанс — пять раз в день. Всего на билеты фанат потратил около $ 3400 или около 275 тыс. рублей. Теперь Аланис наверняка знает каждую строчку диалога и каждый вздох персонажей в фильме. Возможными планами на новые рекорды фанат не поделился.
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