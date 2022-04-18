«Бэтмен» Мэтта Ривза вышел в цифре. Но не в России

Ожидание, наконец, завершилось. «Бэтмен» Мэтта Ривза вышел в цифровом формате на иностранных онлайн-площадках. При этом картину всё ещё транслируют в мировых кинотеатрах. Однако в эпоху пандемии Warner Bros. решила выпускать свои фильмы в цифре всего через 45 дней после начала проката.
При этом в российских сервисах фильм пока не вышел. И неизвестно, выйдет ли вообще. Мы обновим заметку, если у фильма появится официальный цифровой дистрибьютор в РФ.
Сюжет «Бэтмена» посвящён Брюсу Уэйну, на плечи которого ложится ответственность по защите Готэма от преступности. Роль Бэтмена исполнил Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам» и «Маяку». Вместе с ним в картине сыграли Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.
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