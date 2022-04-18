В России отключат MTV, Nickelodeon и другие телеканалы Paramount
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15 апреля российские телеканалы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении её группы каналов с 20 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Кабельщик». О возможном возвращении на отечественный рынок компания не заявляла.
Таким образом в России отключат телеканалы Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские — Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr. Также из РФ уйдут и музыкальные каналы, включая MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s.
Ранее Paramount покинула российский кинопрокат. Неясно, планирует ли киностудия вернуться на отечественный рынок.
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