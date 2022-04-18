M0nesy и три игрока NAVI — S1mple собрал команду мечты по CS:GO

Один из лучших игроков в CS:GO Александр S1mple Костылев собрал две команды мечты по просьбе контент-мейкера PGL Алекса Mauisnake Элленберга. В список вошли профессиональные игроки из европейского рейтинга.

В первый состав, помимо самого S1mple, вошли снайпер G2 Илья M0nesy Осипов и 3 игрока из самих NAVI: Кирилл Boombl4 Михайлов, Илья Perfecto Залуцкий и Денис Electronic Шарипов. Интересно, как к выбору тиммейта отнёсся Валерий b1t Ваховский?

Первый состав мечты S1mple

В другом составе украинский киберспортсмен решил пересобрать команду. В список вошли он сам, Илья M0nesy Осипов, Денис Electronic Шарипов, Хампус hampus Посер, Одрик JACKZ Джак и Робин ropz Кул.

Второй состав мечты S1mple

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