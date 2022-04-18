Сценарист Portal хочет, чтобы Valve сделала третью часть

Сценарист двух частей Portal, а также других игр Valve Эрик Волпау посетил подкаст KIWI TALKZ. В нём он рассказал, что хочет как можно скорее увидеть третью часть Portal.

По словам Волпау, он бы с радостью начал работать над триквелом уже сейчас, но в этой ситуации от него ничего не зависит. Сценарист также отметил, что у него есть некие рычаги давления на Valve, но они не сильно помогут.

Я не становлюсь моложе. Скоро наступит то время, когда мы будем слишком старыми, чтобы работать над Portal 3, поэтому нам просто необходимо сделать это.

Также Эрик Волпау отметил, что все сотрудники Valve работают постоянно, даже если результатов этой работы не видно. Valve до сих пор не представила Portal 3.

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