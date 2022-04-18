Приложение Spotify удалили из Google Play и App Store в России

11 апреля музыкальный стриминговый сервис Spotify перестал работать на территории РФ. Ситуация коснулось даже тех пользователей, у которых была оплачена подписка на месяцы вперёд. В компании отметили, что это временная мера, и позже она планирует вернуться на отечественный рынок.

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Недавно приложение удалили из российских Google Play, App Store и AppGallery. При введении «Spotify» в поиске отсутствует оригинальное приложение. Вместо этого — различные сторонние программы для сервиса.

В России Spotify проработал чуть меньше двух лет. Компания пока не сообщала примерные сроки возвращения на отечественный рынок.

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