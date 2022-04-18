Звезда «Очень странных дел» сравнил четвёртый сезон с «Гарри Поттером»

Финн Вулфхард, известный по сериалу «Очень странные дела», а также по фильмам «Щегол» и «Оно» пообщался с журналистом издания Screen Rant. Актёр рассказал про четвёртый сезон шоу и сравнил его с «Гарри Поттером».

По словам Вулфхарда, с каждым сезоном «Очень странные дела» становятся всё мрачнее и взрослее. То же самое было и с франшизой про Гарри Поттера.

Я думаю, что сериал становится мрачнее и взрослее с каждым сезоном. Это происходит со всеми нами, когда мы растём и становимся старше. Мы же не будем в 40 лет кричать о демогоргонах. Мне нравится сравнивать четвёртый сезон с «Гарри Поттером» – фильмы франшизы становились всё мрачнее и мрачнее.

Четвёртый сезон шоу разделили на две части. Первая выйдет 27 мая, а вторую придётся подождать до 1 июля.

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