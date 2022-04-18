Источники: разработка Star Wars: Eclipse идёт хорошо

В конце 2021 года инсайдер Том Хендерсон сообщил, что у Quantic Dream есть большие проблемы с разработкой Star Wars: Eclipse. Недавно другой инсайдер под ником AccountNgt отметил, что никаких проблем нет, в целом всё идёт хорошо.

По его словам, следующей игрой студии станет именно проект во вселенной «Звёздных войн». Хендерсон сообщал о выходе тайтла в 2027 году, однако релиз может состояться раньше. Сами авторы дату релиза не оглашали.

Помимо этого, Quantic Dream трудится над игрой, основанной на демоверсии The Dark Sorcerer, которую представили в 2013 году. Проект представляет собой комедийный экшен, в котором большую роль сыграет нелинейный сюжет.

Star Wars: Eclipse должна стать самой амбициозной игрой Quantic Dream. Платформы неизвестны.

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