Звезда сериала «Во все тяжкие» рад появлению в «Лучше звоните Солу»

Сериал «Во все тяжкие» — один из самых популярных за всё время. Недавно звезда этого шоу Аарон Пол, сыгравший Джесси Пинкмана, дал интервью изданию The Hollywood Reporter.

Пол рассказал, что во время съёмок первого сезона «Лучше звоните Солу» он и другие актёры были на съёмочной площадке и радовались, что франшиза развивается. Актёр признался, что в этот момент даже немного ревновал.

Я помню, что многие из сериала «Во все тяжкие» появились на премьере первого сезона «Лучше звоните Солу». Было странно видеть, как все собрались вместе и отпраздновали новое шоу с Бобом Оденкёрком. Это была такая семья, и я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент не ревновал.

Также Пол отметил, что фанатам точно понравится появление Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта в последнем сезоне «Лучше звоните Солу», первая часть которого стартовала 18 апреля. Вторая часть выйдет в июле.

Я очень рад, что мы всё сделали как надо. Было бы странно, если бы Джесси и Уолтер не появились. Думаю, что люди будут в восторге от этого.

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