Marvel выпустила первый трейлер «Тора 4»
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Marvel неожиданно выпустила первый тизер-трейлер «Тора 4: Любовь и гром». Официальный синопсис ленты создатели ещё решили придержать, но, похоже, Тор после «Мстителей: Финал» решил отправиться в свободное плавание на поиски новых приключений и закончить с супергеройством.
В ролике, помимо прочего, показали и Стражей Галактики — Звёздного лорда, Мантис, Небулу и Грута. Они частично разделят путешествие Тора. В конце трейлера же появляется Натали Портман, которая вернулась к роли Джейн Фостер.
Премьера «Тора 4» в мире состоится в начале июля. Официально в России выход всё ещё запланирован 7 июля, однако в текущих условиях полной остановки выпуска голливудских новинок от крупных студий релиз всё же под большим вопросом.
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