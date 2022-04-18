В Elden Ring игрокам подбрасывают нижнее бельё. За него могут забанить

В Elden Ring обратили внимание на один необычный предмет, нижнее бельё Фии, спутницы мёртвых. Моддеры с помощью чита покопались в файлах игры и нашли трусы персонажа.

Этим предметом гардероба Фии стали пользоваться игроки, чтобы портить прохождение другим. Издание Vice обратило внимание на то, что злоумышленники заходят в чужой мир, проходят Elden Ring с другими пользователями и оставляют им некий «подарок» — нижнее бельё Фии. Притом понять, что это именно бельё, невозможно.

После того как игрок поднимет предмет, его учётная запись получит блокировку. Она означает, что геймер сможет играть только с теми людьми, которые тоже получили блокировку. На Reddit шутят, что брать чужое нижнее бельё — плохо.

Не подбирайте трусики, о которых вы ничего не знаете.

Эта игра может в одиночку научить детей тому, что нельзя брать конфеты у незнакомцев. Вы слышите это, родители? Elden Ring обучает!

Другая часть игроков всерьёз задумалась, почему разработчики никак не предупреждают игроков о том, что предмет может быть опасен.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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