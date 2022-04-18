Фанат выпустил бесплатную игру про Супермена на базе «Матрицы: Пробуждение»

Креативный директор студии Toybox Games Тайсон Батлер-Бошма создал бесплатную игру про Супермена на базе технодемо «Матрица: Пробуждение».

Автор рассказал, что мечтает о современной игре про Супермена в открытом мире, а выход Unreal Engin 5 позволил ему экспериментировать. A Superman Style Flight Experience создана на основе City Sample, которую использовали для «Матрицы: Пробуждение».

Базового персонажа Тайсон заменил на собственную модель, которая похожа на Супермена. Автор позаботился, чтобы из-за его героя не возникло никаких проблем с авторскими правами.

Тайсон отметил, что не трудился над оптимизацией проекта и в нём могут возникнуть сложности. Также A Superman Style Flight Experience требует мощного ПК, потому что даже на видеокарте RTX 3090 возникают проблемы, сообщил автор.

Ранее другой разработчик из студии Amber создал на основе города из «Матрицы: Пробуждение» свою версию симулятора Супермена. В ней герой может раскидывать автомобили силой мысли.

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