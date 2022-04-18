Голосовой чат в Battlefield 2042 всё равно будет ограничен

Завтра для Battlefield 2042 выпустят крупный патч версии 4.0, а среди важнейших нововведений — появление голосового чата. Однако он будет работать с ограничениями.

Разговаривать можно будет только внутри отрядов — вести беседу со всей командой в 64 человека не позволят, что уж говорить про противников. Поговорить позволят либо с собственным отрядом из друзей, либо со случайными игроками из группы. Выбрать опцию можно в настройках.

Другие важные аспекты патча:

больше опыта за работу в поддержке;

улучшение модулей для оружия — они станут больше отличаться друг от друга;

доработка таблицы лидеров, которую показывают после окончания матча;

масштабное изменение баланса для техники;

исправление около 400 багов.