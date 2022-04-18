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Голосовой чат в Battlefield 2042 всё равно будет ограничен

Голосовой чат в Battlefield 2042 всё равно будет ограничен
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Завтра для Battlefield 2042 выпустят крупный патч версии 4.0, а среди важнейших нововведений — появление голосового чата. Однако он будет работать с ограничениями.

Разговаривать можно будет только внутри отрядов — вести беседу со всей командой в 64 человека не позволят, что уж говорить про противников. Поговорить позволят либо с собственным отрядом из друзей, либо со случайными игроками из группы. Выбрать опцию можно в настройках.

Другие важные аспекты патча:

  • больше опыта за работу в поддержке;
  • улучшение модулей для оружия — они станут больше отличаться друг от друга;
  • доработка таблицы лидеров, которую показывают после окончания матча;
  • масштабное изменение баланса для техники;
  • исправление около 400 багов.
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