Сборник игр про Черепашек-ниндзя получит коллекционное издание

Konami анонсировала коллекционное издание сборника Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. В ограниченный выпуск войдут редкие предметы, включая бокс-арт Кевина Истмена, одного из авторов оригинальных комиксов.
Что войдёт в коллекционный набор TMNT: The Cowabunga Collection
- Диск со сборником игр в упаковке, дизайн которой создал Кевин Истмен
- Тканевый постер Кевина Истмена «Черепашки во времени»
- Акриловая диорама
- Набор раскрасок
- 12 карт с героями
- Артбук на 180 страниц
Коллекционный сборник доступен для предзаказа в магазинах США и Канады и стоит $ 149 (~ 12 тыс. рублей).
TMNT: The Cowabunga Collection анонсировали в прошлом месяце на State of Play. В сборник войдут 13 игр про Черепашек-ниндзя с консолей NES, SNES, SEGA Genesis, Gameboy и аркадных автоматов. Среди улучшений авторы отмечают сетевой кооператив, HD-текстуры и возможность менять управление. Релиз запланирован на 2022 год для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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