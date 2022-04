Сборник игр про Черепашек-ниндзя получит коллекционное издание

Konami анонсировала коллекционное издание сборника Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. В ограниченный выпуск войдут редкие предметы, включая бокс-арт Кевина Истмена, одного из авторов оригинальных комиксов.

Что войдёт в коллекционный набор TMNT: The Cowabunga Collection

Диск со сборником игр в упаковке, дизайн которой создал Кевин Истмен

Тканевый постер Кевина Истмена «Черепашки во времени»

Акриловая диорама

Набор раскрасок

12 карт с героями

Артбук на 180 страниц

Коллекционный сборник доступен для предзаказа в магазинах США и Канады и стоит $ 149 (~ 12 тыс. рублей).

TMNT: The Cowabunga Collection анонсировали в прошлом месяце на State of Play. В сборник войдут 13 игр про Черепашек-ниндзя с консолей NES, SNES, SEGA Genesis, Gameboy и аркадных автоматов. Среди улучшений авторы отмечают сетевой кооператив, HD-текстуры и возможность менять управление. Релиз запланирован на 2022 год для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

