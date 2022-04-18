Глава Blizzard: никто не работает над NFT

Президент Blizzard Майк Ибарра сообщил, что в компании никто не занимается внедрением NFT в игры. Такие предположения появились после опроса, который создатели Warcraft и Diablo провели среди фанатов.
Ибарра написал сообщение «никто не занимается NFT» в ответ на пост редактора VGC о возможном интересе Blizzard к токенам, метавселенным и концепции «играй, чтобы зарабатывать».
Реакцию Ибарры прокомментировал ведущий дизайнер World of Warcraft Мэтт Виллерс. Он назвал принцип «играй, чтобы зарабатывать» вредным для концепции игр как неотъемлемой части человеческого опыта.
На днях Blizzard провела опрос среди фанатов про интерес к NFT и метавселенным, о чём игроки сообщили в соцсетях. Кроме этого, компания узнавала про VR, кроссплей и подписочные сервисы.
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