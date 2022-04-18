Источники: Джейсон Момоа озвучит главного героя фильма по Minecraft

Журналист Джефф Снайдер сообщил, что Warner Bros. готова начать производство фильма по Minecraft. Компания ведёт переговоры с Джейсоном Момоа, который может озвучить главного героя адаптации.

По информации Снайдера, Warner Bros. надеется, что киноадаптация Minecraft станет целой франшизой. При этом срок владения правами у компании истекает в январе 2023 года. До этого времени студия должна начать производство фильма.

Новость по теме «Форсаж 10» официально разделят на две части

Представители Warner Bros. и Джейсона Момоа информацию журналиста не прокомментировали.

В работе над фильмом по Minecraft также примут участие режиссёр Джаред Хесс («Наполеон Динамит») и сценаристка Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»).

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!