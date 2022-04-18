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Источники: Streets of Rage получит экранизацию

Источники: Streets of Rage получит экранизацию
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В разработке находится фильм по серии файтингов Streets of Rage, сообщило издание Deadline со ссылкой на свои источники. За адаптацию отвечают студии dj2 Entertainment («Соник в кино») и Escape Artists («В роли Рикардо»).

Сообщается, что автор фильмов «Джон Уик» и «Никто» Дерек Колстад уже написал спекулятивный сценарий адаптации Streets of Rage. Он рассказывает основные моменты истории фильма. Возможных актёров и режиссёра, которые примут участие в создании ленты, пока не назвали.

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Франшизой Streets of Rage владеет компания Sega, которая успешно экранизировала «Соника». Вторая часть приключений синего ежа на больших экранах заработала за первый уик-энд в США $ 71 млн, что стало рекордом для фильмов по играм.

Streets of Rage впервые появилась в 1991 году на консоли Sega Genesis. Последняя часть серии, Streets of Rage 4, вышла в 2020 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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