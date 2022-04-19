Фанат Resident Evil 4 показал, как экшен выглядит от первого лица

Художник Даниэль Семениако (Daniel Siemieniaco), который специализируется на окружении и 3D-объектах, создал синематик по Resident Evil 4. В нём автор показал, как культовый экшен выглядит от первого лица и с современной графикой.

Почти в пятиминутном видео автор показал лабораторию, в которой создавали регенераторов, неубиваемых монстров из Resident Evil 4. Даниэль сделал акцент на деталях вроде отражений на стекле, медицинского оборудования и стола с компьютером, на котором разбросаны таблетки.

Целью художника было создание более жуткой и зловещей атмосферы по сравнению с оригинальной игрой. В конце ролика в дверь врывается регенератор, если судить по выбранной локации, и на этом видео обрывается.

В феврале издание Fanbyte сообщило, что Capcom анонсирует ремейк Resident Evil 4 в ближайшие месяцы. По слухам, он будет страшнее оригинальной игры.

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