Первый трейлер 3-го сезона антологии «Любовь, смерть и роботы»
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Netflix опубликовал тизер-трейлер третьей части «Любви, смерти и роботов». В ролике практически нет кадров из новых эпизодов, однако авторы наконец-то объявили дату выхода. Третий сезон появится в онлайн-кинотеатре Netflix уже 20 мая. Сюжетных подробностей компания не раскрыла.
«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Семь», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывают совершенно разные истории и выполнены в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.
Ролик предназначен для просмотра лицам старше 18-ти лет.
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