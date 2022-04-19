Фото: милые фигурки Funko по грядущему «Тору 4»

В честь выхода первого тизер-трейлера «Тора 4» от Marvel компания Funko Pop представила линейку фигурок по грядущему фильму. Cреди моделек оказался сам Тор, его женская версия в исполнении Джейн Фостер, Корг, Миек, Валькирия и злодей Горр Убийца богов.

Фигурки можно предзаказать на сайте Amazon по цене в $ 13 или в 1050 рублей. Первую партию, судя по всему, уже разобрали.

Премьера «Тора 4» в мире состоится в начале июля. Официально в России выход всё ещё запланирован 7 июля, однако в текущих условиях полной остановки выпуска голливудских новинок от крупных студий релиз всё же под большим вопросом.

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Милые фигурки от Funko Pop

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