Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк получил звезду на голливудской «Аллее славы»

В ночь на 19 апреля в Лос-Анджелесе состоялась церемония открытия именной звезды на «Аллее славы» Боба Оденкёрка — исполнителя роли Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Актёр стал 2720-м по счёту артистом, кто удостоился этой голливудской чести.

Примечательно, что его звезда находится прямо возле награды Брайана Крэнстона — Уолтера Уайта из «Во всех тяжких». В своём обращении Оденкёрк поблагодарил коллег, с которыми работал в том числе над боевиком «Никто».

Вместе с награждением актёра по американскому телевидению также состоялся показ первых двух серий финального сезона «Лучше звоните Солу». Его разделят на две части — в первую войдёт 7 эпизодов. Вторую часть начнут показывать в июле — в ней будет 6 серий. Ранее авторы шоу подтвердили, что в финальном сезоне наконец появятся Джесси Пинкман и Уолтер Уайт.

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