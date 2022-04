Героя фанатов Elden Ring в трусах и с горшком на голове сделали духом-помощником

Энтузиаст под ником Garden of Eyes выпустил необычную модификацию для Elden Ring. Она добавляет в игру призываемого фантома игрока-легенды Let Me Solo Her, который успел прославиться своей бескорыстной помощью по убийству сложнейшего босса экшена — Малении.

Как и тот самый игрок, призрак появляется с горшком на голове в одних трусах. Самое интересное, что он тоже невероятно силён и способен убить практически любого босса в одиночку. Garden of Eyes отметил, что духа можно призвать в любой момент, а не только в специальных для этого местах.

Сама модификация пока что распространяется на платной основе — скачать её можно на Patreon. Для доступа к моду необходимо заплатить $ 5 или около 400 рублей.

