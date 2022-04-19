СМИ: SEGA работает над перезапусками культовых Crazy Taxi и Jet Set Radio

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что SEGA работает над перезапусками Jet Set Radio и Crazy Taxi — культовых проектов для Dreamcast. Разработка находится на ранней стадии производства.
Если всё пойдёт по плану, то перезапуски гонки Crazy Taxi и экшена Jet Set Radio выйдут уже через 2-3 года. SEGA якобы планирует повторить невероятный успех Fortnite. Неясно, каким образом перезапуски именно этих серий смогут реализовать планы японской компании.
По данным Bloomberg, оба проекта — часть инициативы Super Game, о которой Sega впервые рассказала в 2021 году. Организация планирует выпускать крупнобюджетные игры в разных жанрах, которые должны принести ей рекордную выручку. В рамках инициативы издательство планирует выпустить как минимум четыре игры.
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