Опрос: выбираем лучшую Need for Speed

Недавно мы рассказали о десяти лучших Need for Speed по мнению редакции «Чемпионата», где отдали призовые NFS: Underground, NFS: Hot Pursuit (2010) и, конечно, NFS: Most Wanted (2005). Однако у вас может быть совсем другое мнение — поэтому мы запускаем опрос о любимых частях серии по версии наших читателей.
По итогам сравним редакционные и читательские топы. Интересно, на что обратят внимание игроки, что мы проигнорировали в нашей «десятке» и где, например, окажется перезапуск NFS: Most Wanted (2012) — наверное, это самая спорная позиция нашего топа.
В этом году Need for Speed исполнится 28 лет и впервые за три года появится новая часть. За её разработку вновь отвечает студия Criterion, отметившаяся ребутами NFS: Hot Pursuit (2010) и NFS: Most Wanted (2012).
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