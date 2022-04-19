В Elden Ring патчем опять расширили сюжет и сильно поменяли баланс

FrowSoftware выпустила патч версии 1.04 для Elden Ring. Авторы вновь расширили сюжетные ветки персонажей, однако пока не сообщили, каких именно. Создатели добавили функцию отключения автоповорота камеры, которая теперь доступна в настройках игры. Теперь злоумышленники больше не смогут подкидывать игрокам сломанные предметы — ранее этот эксплойт использовали вместе с нижним бельём Фии.

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Также разработчики улучшили игровую стабильность и производительность, исправили баги и подправили игровой баланс. Среди изменений, например, усиление многих заклинаний и уменьшение урона от самых мощных оружий и умений в игре. Балансных правок очень много — с полным списком можно ознакомиться на специальной странице.

Обновление уже доступно на ПК и консолях. Размер патча составляет около 1 ГБ.

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