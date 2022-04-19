Популярная стримерша Amouranth — о своём пути к успеху на Twitch
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Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса — одна из самых популярных на платформе Twitch. Конечно, известность она получила не сразу, о чём и рассказала в интервью Дэвину Нэшу.
Резкое прибавление аудитории у Amouranth случилось после трансляций в бассейне, на которых стримерша появлялась в купальнике. По словам Сирагусы, она не была обеспечена финансово, поэтому решила что-то предпринимать.
Я не была обеспечена финансово. Это дало мне понять, что пора что-то делать. После этого я решила попробовать стримы с бассейном, они стрельнули. Я думаю, что это зависит от самоотдачи и желания работать. Я уделила стримам много времени.
Amouranth также известна своими различными поступками. Например, девушка чуть не купила дом певицы Рианны, а также она приобрела акции акции Activision Blizzard на $ 2 млн.
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