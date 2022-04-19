В США эвакуировали аэропорт — людей напугала PlayStation в ужасном состоянии

На днях в бостонском аэропорту сработала ложная тревога во время досмотра багажа. По словам правоохранительных органов, сканер показал странные аномалии и исказил картинку с неопознанным предметом, после чего сотрудники вызвали сапёров и эвакуировали людей из помещения.

На место тут же прибыл специальный отряд и выяснил, что аномалии на экране были вызваны не взрывным устройством, а всего лишь «очень старой PlayStation в ужасном состоянии». К сожалению, они не сообщили, о какой именно версии консоли идёт речь.

Власти не уточнили дальнейшую судьбу PlayStation. Вполне возможно, её передали законному владельцу.

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