Франшизу «Ведьма из Блэр» хотят перезапустить

Хоррор-франшиза «Ведьма из Блэр» была довольно популярна. В неё входят три ленты, притом первые две получили положительные отзывы, тогда как картину «Ведьма из Блэр: Новая глава» 2016 года раскритиковали.
Несмотря на это, похоже, франшизу могут перезапустить. Об этом сообщил инсайдер и журналист Джефф Снейдер. По его словам, Lionsgate готовится перезапустить франшизы и выпустить по ней новые проекты. Он отметил, что «хорошие IP не умирают в эпоху стриминговых сервисов».
В 2019 году по франшизе даже выпустили игру, Blair Witch. Она получила смешанные отзывы, однако критики отмечали пугающую атмосферу и некоторые геймплейные механики.
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