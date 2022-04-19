Финальный сезон «Лучше звоните Солу» стартовал без русского перевода

На недоступном в России Netflix вышли первые две серии заключительного сезона «Лучше звоните Солу» — спин-оффа «Во все тяжкие». Продолжение шоу стартовало без русской локализации — даже в виде субтитров.

Сам сериал в России ранее транслировала «Амедиатека», в сервисе которой шестой сезон также не появился. Судя по всему, студия не смогла заключить контракт на локализацию из-за ухода иностранных телекомпаний из РФ. Неясно, появится ли перевод у «Лучше звоните Солу», а также в грядущих шоу Netflix.

Шестой сезон спин-оффа «Во все тяжкие» станет последним. Его разделят на две части — в первую войдут 7 эпизодов. Вторую часть начнут показывать в июле — в ней будет 6 серий. Всего в шестом сезоне будет 13 эпизодов.

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