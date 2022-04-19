Лиам Нисон назвал условие, при котором он вернётся в «Звёздные войны»

Недавно Лиам Нисон пообщался с журналистом издания Comic Book. Актёра спросили, хотел бы он когда-нибудь вновь сыграть Квай-Гон Джинна из «Звёздных войн». Нисон с радостью вернулся бы к этой роли, но при одном условии.

Нисон хочет, чтобы его возвращение произошло в фильме, а не в сериале. По словам актёра, ему просто нравятся большие экраны.

О, я так думаю, что если бы это был фильм, я бы точно вернулся. Да, я немного сноб, когда дело доходит до телевидения. Должен признать, что мне просто нравятся большие экраны, понимаешь?

Вместе с этим актёр вспомнил, каково было сниматься в таком культовом фильме и отыгрывать важного персонажа.

Квай-Гон… Я не могу поверить, что прошло 24 года с тех пор, как мы сняли этот фильм. Просто не могу поверить, куда же ушло время. Это был потрясающий опыт. Помню, как мы снимали фильм в Лондоне.

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