За 118 взяли, за 34 отдали. Enad Global 7 пытается продать «Иннову»
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В начале 2021 года стало известно о том, что шведский холдинг Enad Global 7 приобрел российского издателя «Иннова» за $ 118 млн (примерно 9 млрд рублей). 19 апреля холдинг сообщил о продаже издателя.
На сайте отмечено, что «Иннова» продаётся за $ 34 млн (примерно 2 млрд рублей). Соответственно, покупатель издателя получит 100% акций компании. По слова представителей Enad Global 7, причиной стали убытки, которые нёс российский издатель.
Мы следили за нашими бизнес-операциями в России в течение последних нескольких недель и после тщательной оценки пришли к выводу, что расставание с «Инновой» принесёт пользу обеим сторонам. После завершения сделки EG7 больше не будет работать в России.
Исполняющий обязанности генерального директора Enad Global 7 отметил, что холдинг поддержит компанию во время всех будущих и текущих процессов.
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