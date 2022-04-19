Снуп Догг прибыл в Call of Duty: Warzone и Vanguard. Скоро появятся Годзилла и Кинг-Конг

Набор с известным рэпером Снуп Доггом, который анонсировали почти месяц назад, появился в Call of Duty: Warzone и Vanguard. Авторы шутеров также опубликовали тизер, в котором снова намекнули на Годзиллу и Кинг-Конга.
Набор со Снуп Доггом включает в себя оперативника и 10 предметов. Владельцы могут прокачивать героя и открывать 20 уровней косметических наград.
Также авторы Call of Duty опубликовали новый тизер, в котором намекнули на появление Годзиллы и Кинг-Конга. Подписали пост фразой о том, что поверхность острова больше не безопасна. В ролике показывают разваливающуюся шахту, а женский голос успевает прокричать, что они идут.
Инсайдер CharlieIntel сообщил, что авторы Call of Duty: Warzone и Vanguard рассылают на почту рекламные сообщения третьего сезона, который стартует 27 апреля. В нём представили два изображения, намекающие на появление титанов.
Ранее фанаты нашли в Call of Duty: Warzone намёки на появление Годзиллы и Кинг-Конга. Среди них оказались плакаты с огромной обезьяной, необычное бурление под водой и огромные тени.
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