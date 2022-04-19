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Тизер нового «Тора» выпустили без официальной русской озвучки

Тизер нового «Тора» выпустили без официальной русской озвучки
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19 апреля Marvel Studios выпустила тизер четвёртой части «Тора». На сегодняшний день этот ролик стал единственным среди фильмов Marvel, который не получил дубляжа. Это связано с тем, что Disney ушла с российского рынка.

Примечательно, что на канале российского подразделения Marvel последний ролик выходил аж два месяца назад. Последний официально дублированный ролик — трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Несмотря на это, студия Red Head Sound, в которую входят профессиональные актёры дубляжа, выложила дублированную версию тизера.

Как можно заметить, закреплённых за персонажами голосов российских актёров нет, их заменили другими голосами. Блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко рассказал, что «голос» Тора, Иван Жарков, сотрудничает только с официальными студиями, поэтому пригласить его на озвучку тизера не было возможности. Вместо Тора звучит Александр Хошабаев, а Звёздного Лорда озвучил Александр Гаврилин, который подарил свой голос Локи.

Также Дмитрий отметил, что Red Head Sound будет стараться работать и с целыми фильмами, но это будет зависеть от занятости актёров и денежных средств.

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