Тизер нового «Тора» выпустили без официальной русской озвучки

19 апреля Marvel Studios выпустила тизер четвёртой части «Тора». На сегодняшний день этот ролик стал единственным среди фильмов Marvel, который не получил дубляжа. Это связано с тем, что Disney ушла с российского рынка.
Примечательно, что на канале российского подразделения Marvel последний ролик выходил аж два месяца назад. Последний официально дублированный ролик — трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Несмотря на это, студия Red Head Sound, в которую входят профессиональные актёры дубляжа, выложила дублированную версию тизера.
Как можно заметить, закреплённых за персонажами голосов российских актёров нет, их заменили другими голосами. Блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко рассказал, что «голос» Тора, Иван Жарков, сотрудничает только с официальными студиями, поэтому пригласить его на озвучку тизера не было возможности. Вместо Тора звучит Александр Хошабаев, а Звёздного Лорда озвучил Александр Гаврилин, который подарил свой голос Локи.
Также Дмитрий отметил, что Red Head Sound будет стараться работать и с целыми фильмами, но это будет зависеть от занятости актёров и денежных средств.
«Тор: Любовь и гром» выйдет 7 июля, но про премьеру в России пока ничего неизвестно.
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