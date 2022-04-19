Xenoblade Chronicles 3 выйдет раньше обещанного

Конпания Nintendo объявила дату выхода японской ролевой игры Xenoblade Chronicles 3. Релиз состоится 29 июля эксклюзивно на Switch, хотя во время анонса авторы планировали выпустить RPG в сентябре.

К объявлению даты выхода Xenoblade Chronicles 3 авторы подготовили трейлер. В нём показали новую боевую систему и геймплей за разных персонажей.

В ролике также появилось упоминание специального издания Xenoblade Chronicles 3. Кроме самой игры, в него войдут стилбук и артбук. Комплект будет продаваться только в магазине My Nintendo Store.

Мир Xenoblade Chronicles 3 объединит в себе предыдущие части серии. Повествование будет вестись от лица Ноя и Мио и расскажет о враждующих нациях Агнуса и Кивза. В RPG представят шесть персонажей родом из этих стран.

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